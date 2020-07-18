مذيعة تلفزيون أوكرانية توضح سبب سقوط أحد أسنانها على الهواء

كل الوطن – متابعات: أوضحت ماريتشكا بادالكو، مقدمة البرامج التلفزيونية على القناة الأوكرانية “1 + 1″، على الهواء مباشرة، سبب سقوط أسنانها الأمامية.

وأشارت بادالكو، إلى أنها فقدت بعض أسنانها قبل أكثر من عشر سنوات، عندما ضربتها ابنتها بطريق الخطأ بساعة منبه معدنية.

وذكرت أنها قررت أخيرا، القيام بعملية إصلاح أسنان كبيرة، لكنها لم تستجب لتوصيات طبيب الأسنان بعدم قضم الطعام بأسنانها الأمامية حتى نهاية العلاج. وهو ما تسبب بسقوط الأسنان المركبة. وكتبت: “في الواقع، هذا هو سبب ما حدث”.

وأضافت المذيعة، أنها اعتقدت أن الحادث سيمر دون أن يلاحظه أحد، لكنها لم تقدر مدى انتباه الجمهور والمشاهدين.

وكتبت بادالكو: “وخلال كل هذه القصة، أكثر ما أثار انطباعي الشخصي، كان مدى الدعم الذي تلقيته في كل التعليقات والرسائل الخاصة”.

في وقت سابق، ظهر في الإنترنت فيديو، بدت فيه المذيعة بادالكو بدون بعض أسنانها الأمامية، لكنها لم تفقد اتزانها، واستمرت في تقديم البرنامج.

المصدر: تاس