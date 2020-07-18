الفنانة رجاء الجداوي تظهر على “إنستغرام” بعد رحيلها بكورونا.. ماذا كتبت؟!

كل الوطن – وكالات: أحيت روضة الهندي، حفيدة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، حساب جدتها على “إنستغرام”، للتواصل معها ومتابعتها والتفاعل معها من خلاله بعد أيام من وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت حفيدة رجاء الجداوي، عبر حساب جدتها قائلة: “إنها كانت بتحب الــ instagram قوي وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفو نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه وإحنا في العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها علي طول و مانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوه و كل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هايكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هي لو حاسه بينا هتكون فرحانه قوي”.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، فجر الأحد 5 يوليو، داخل مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد صراع طويل مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة الراحلة أصيبت بالفيروس وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها، خلال فترة تصويرها أحد المسلسلات، وتم نقلها للحجر الصحي بالإسماعيلية، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي والأنبوبة الحنجرية، لكن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل.

المصدر:”الشبكة العربية”