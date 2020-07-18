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ألمانيا تتعهد بثلاثة مليارات يورو للدول الفقيرة…ميركل: لا يمكن السيطرة على كورونا دون تضامن عالمي

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-18T20:06:42+03:00
2020-07-18T20:07:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
ألمانيا تتعهد بثلاثة مليارات يورو للدول الفقيرة…ميركل: لا يمكن السيطرة على كورونا دون تضامن عالمي
كل الوطن  –   رويترز :  قالت وزارة المالية الألمانية، اليوم السبت، إن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار) خلال اجتماع وزراء المالية بمجموعة العشرين لمساعدة الدول الفقيرة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الأموال ستتاح في هيئة قروض طويلة الأجل بالصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي.

وكان مسؤولو الصندوق ذكروا في أبريل/ نيسان أنهم تلقوا تعهدات من استراليا واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا بتقديم 11.7 مليار دولار في المجمل لصالح الصندوق الائتماني للنمو. ولم تتعهد الولايات المتحدة بأي أموال للبرنامج.

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وقالت وزارة المالية الألمانية “تستطيع الدول ذات الدخول المنخفضة الحصول على قروض بفوائد منخفضة بدرجة كبيرة وحل اختناقات السيولة”.

وأضافت أن ألمانيا ستقدم 8.7 مليار يورو في المجمل ضمن إجراءات لمساعدات دولية خلال 2020 و2021.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391914

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