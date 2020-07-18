كم من الوقت يجب أن تصوم لفقدان الوزن؟

كل الوطن – فريق التحرير : أفادت دراسة حديثة أن هناك نظامين غذائيين للصوم، يُعرفان باسم نظام غذائي محدود الوقت، أثبتا فعاليتهما في فقدان الوزن.

وكشفت الدراسة التي نشرها باحثون من جامعة إلينوي في شيكاغو، عن نتائج تجربة سريرية قارنت نظاما غذائيا مقيدا بـ4 ساعات واتباع نظام غذائي مقيد لمدة 6 ساعات بمجموعة مراقبة.

وقالت كريستا فارادي، أستاذة التغذية في الجامعة الدولية للدار البيضاء لعلوم الصحة التطبيقية: “هذه أول تجربة سريرية على الإنسان تقارن آثار شكلين رائجين من النظم الغذائية المقيدة بوقت على وزن الجسم وعوامل خطر التمثيل الغذائي للقلب”.

وطلب من المشاركين في مجموعة الحمية الغذائية المقيدة بفترة 4 ساعات تناول الطعام فقط بين الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة مساء. كما طلب من المشاركين في مجموعة الحمية الغذائية المقيدة بـ6 ساعات تناول الطعام فقط بين الساعة الواحدة بعد الظهر والسابعة مساء.

وفي مجموعتي الدراسة، سمح للمشاركين بتناول ما يريدون خلال فترة تناول الطعام لمدة 4 ساعات أو 6 ساعات.

وخلال ساعات الصيام، تم توجيه المشاركين لشرب الماء فقط أو المشروبات الخالية من السعرات الحرارية. كما طلب الباحثون من مجموعة أخرى من المشاركين الحفاظ على أوزانهم وعدم تغيير أنظمتهم الغذائية أو مستويات أنشطتهم البدنية.

وتمت متابعة المشاركين لمدة 10 أسابيع حيث تتبع الباحثون الوزن ومقاومة الإنسولين والإجهاد التأكسدي وضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول HDL والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Cell Metabolism، أن المشاركين في كل من مجموعات الصيام اليومية قللوا من تناول السعرات الحرارية بنحو 550 سعرة حرارية كل يوم ببساطة عن طريق الالتزام بالجدول الزمني وفقدوا حوالي 3% من وزن الجسم.

كما توصل الباحثون أيضا إلى أن مقاومة الإنسولين ومستويات الإجهاد التأكسدي انخفضت بين المشاركين في مجموعات الدراسة عند مقارنتها بالمجموعة التي حافظ فيها المشاركون على أوزانهم وعدم تغيير أنظمتهم الغذائية.

ولم يكن هناك تأثير على ضغط الدم أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة أو الدهون الثلاثية.

كما لم يكن هناك فرق كبير في فقدان الوزن أو عوامل الخطر القلبية الاستقلابية بين مجموعات النظم الغذائية المقيدة لمدة 4 ساعات و6 ساعات.