القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن ، بمدينة جازان ، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.