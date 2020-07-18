القبض على شخص وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطن ، بمدينة جازان ، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.
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