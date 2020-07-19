“مدني مكة” يحذر من تقلبات جوية على عدة محافظات في المنطقة

كل الوكن – الرياض: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تقلبات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي الى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلاً من محافظات الطائف، وميسان، واضم، والعرضيات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/ 11/ 1441هـ الى يوم الثلاثاء 29/ 11/ 1441هـ .

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.