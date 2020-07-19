إحالة رامز جلال ومالك قناة “إم بي سي” للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة “مجنون رسمي”

كل الوطن – المصري اليوم: أحالت محكمة جنح العجوزة في الجيزة، السبت، الدعوى المُقامة من محامٍ وكيلًا عن طالبة، ضد مالك قناة «إم بي سي» والفنان رامز جلال، مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» على القناة خلال شهر رمضان الماضي، لاتهامهما بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشأن البرنامج، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية.

وقال صلاح بخيت، المحامي، خلال الدعوى، إن موكلته هيام كمال، هي صاحبة فكرة البرنامج، وتواصلت مع فريق إعداد «رامز» ومدير أعماله، ومدير البرنامج، للتعاون معها، وأخذ فكرتها المسجّلة والمحمية وفقًا لقانون الملكية الفكرية، وسرقوا الفكرة المكتوبة للمصنف، والعمل بها حرفيًا، بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيليّ.

وذكر المحامي أن موكلته سجّلت فكرتها المكتوبة، وما ارتكب بحقها يعد من جرائم تداول مصنف محميّ طبقًا لأحكام القانون، وطرحه للتداول دون إذن كتابيّ مسبق من المؤلف، ونشر مصنف محميّ طبقًا لأحكام القانون عبر التليفزيون، وأجهزة الحاسب الآلى، وشبكات الإنترنت دون إذن كتابي مسبق من المؤلف.