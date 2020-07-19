ألمانيا.. سائق قطار ينقذ امرأة من الدهس في اللحظات الأخيرة

كل الوطن – وكالات: تمكن سائق قطار في ألمانيا، من إنقاذ امرأة “مخمورة” من الدهس على قضبان السكك الحديدية في اللحظة الأخيرة.

وذكرت الشرطة الألمانية، أن “المرأة كانت تجلس على قضبان السكك الحديدية في ساعة مبكرة صباح السبت، عندما اقترب القطار منها”.

وأضافت: “لاحظها السائق، فقام باستخدام آلية الكبح السريع للقطار”.

وتابعت: “حاولت المرأة (24 عاما) الوقوف من على القضبان لإنقاذ نفسها، إلا أنها لم تتمكن من ذلك في الوقت المناسب، ولامستها عربة القاطرة، ما أدى إلى سقوطها على الأرض، لكنها لن تتمكن من الوقوف ثانية على قدميها”.

وهرع سائق القطار إلى حمل المرأة على متن القطار، فيما تولت فرق الإسعاف بعد ذلك العناية بها ونقلها إلى المستشفى.

المصدر: “د ب أ”