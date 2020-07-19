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صحيفة تكشف سبب تحطم سلسة من المقاتلات الأمريكية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
صحيفة تكشف سبب تحطم سلسة من المقاتلات الأمريكية
 

كل الوطن   – سبتونيك  :  تعرضت 7 مقاتلات أمريكية، خلال الشهرين الماضيين، إلى السقوط والتحطم، حيث تحدث خبراء صحيفة ” Military Watch” عن أسباب سلسلة تحطم هذه الطائرات.

ووفقا لخبراء الصحيفة، فإن من بين الطائرات التي تحطمت كان هناك أنواع مختلفة من المقاتلات بالإضافة إلى أن أعمارها أيضا مختلفة، لذلك لا يمكن أن يدور الحديث هنا عن أن قِدم المقاتلات هو سبب السقوط.

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وفي الوقت نفسه، يعتقد الخبراء أن الحوادث وقعت بسبب ضعف جودة تدريب الطيارين، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة وبرامج التشغيل.

وقيم الخبراء إيجابيا خطط القوات الجوية الأمريكية إخراج المقاتلات من طراز “إف-15 سي إيغل” القديمة من الخدمة واستبدالها بطائرات الجيل السادس “إف-إكس”، التي أظهرت درجة عالية من الموثوقية، لكنهم يعربون عن شكوك حول حالة الطيران العسكري الحالي في البلاد.

وخلص خبراء الصحيفة إلى أن “حقيقة تحطم المقاتلات الأمريكية من جميع الأجيال لا تزال علامة مقلقة، وربما لا تكمن المشكلة في المقاتلات نفسها وإنما في كيفية استخدامها وتشغيلها”

إف-16
تحطم مقاتلة أمريكية “إف-16” في قاعدة كارولينا الجنوبية الجوية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392021

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