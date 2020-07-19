كل الوطن – الرياض : فيما تجاوز عدد الحالات المؤكدة بالصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوغيد 19 في المماكة ربع مليون حالة اكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي استقرار حالات كورونا الجديدة والحالات الحرجة والوفيات مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تبشر بالخير وتؤكد نجاح الجهود التي تبذلها القطاعات الصحية وكافة القطاعات الحكومية في مواجهة كورونا والتزام المجتمع بالسلوكيات الصحية والتباعد الاجتماعي

وقال د العبدالعالي منحنى الحالات المؤكدة يشهد استقرار وبوادر للتراجع منذ منتصف شهر يوينيو الماضي كما سجلت الحالات الحرجة انخفاضا بنسبة 2.5 % خلال الأسبوع الماضي وأضاف كما تشهد حالات الوفيات في المملكة انخفاض مؤكدا أن هذه المؤشرات والمعطيات تعكس نجاح الجهود المبذولة من كافة قطاعات الدولة ووعي المجتمع والتزامه بالتعليمات

وأوضح د العبدالعالي أن عدد الحالات المسجلة أمس الأحد بلغ 2504 حالة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 و 39 حالة وفاة جديدة فيما بلغت حالات التعافي 3517 حالة

وكشف متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وزارة الاعلام بالرياض أن عدد الحالات المسجلة المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بلغت 250920 حالة منها 50699 حالة نشطة جميعها بصحة جيدة باستثناء 2180 حالة في العناية الحرجة، مشيرا إلى وصول عدد حالات التعافي إلى 197735 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 2486 حالة.

وبين د. العبدالعالي أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت حتى يوم أمس بلغت 2670920 فحصا مخبريا

وأكد د. العبدالعالي على انه لم يثبت علميا انتقال فيروس كورونا عبر الطعام محذرا من أن مشاركة أدوات تناول الطعام أو لمس الأطباق الملوثة بالفيروس قد يتسبب في انتقال الفيروس والعدوى

وأشار د العبدالعالي استمرار اجراء الفحوص المخبرية بالآلاف يوميا مشيرا إلى أن انخفاض الأعداد الجديدة من الإصابات يأتي نتيجة التزام المجتمع ونتيجة الجهود الكبيرة المبذولة في الوقاية والعلاج

وأكد متحدث وزارة الصحة على جائحة كورونا لا زالت تتصاعد عالميا وتسجل ارقام كبيرة في عدد من الدول مشيرا إلى أن عودة الموجات والتسارع يتم رصده ومراقبته لافتا إلى أن المملكة تشهد ولله الحمد استقرار وبوادر للإنحسار وتواصل بذل الجهود الوقائية والاحترازية والعلاجية مع الحيطة والحذر المستمر

وقال د العبدالعالي إن الدعم اللامحدود من حكومة المملكة ومتابعة وتوجيهات ولاة الأمر مكنت المملكة من أن تكون نموذجا يشاد به عالميا في التعامل مع الجائحة مشيرا إلى أن المملكة اتخذت إجراءات مبكرة واستباقية في مواجهة هذه الجائحة كما وفرت خدمات علاجية مجانية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والحدود ودعمت القطاع الصحي بتوفير كافة المتطلبات ومنها رفع الكاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة مع حزمة من الخدمات الحكومية والرقمية المساندة والتي جعلت من المملكة أنموذجا عالميا يحظى باشادات العديد من وسائل الاعلام العالمية

واكد د العبدالعالي عدم رصد أي حالات إصابة لمتعافين من كورونا مشيرا إلى أن بعض الحالات التي تم تناولها في بعض وسائل الاعلام كانت بسبب عدم التعافي بشكل تام أو لوجود بقايا غير نشطة من الفيروس ظهرت في نتيجة المسحة الجديدة