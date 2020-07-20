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الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى “الملك فيصل” جراء وجود التهاب في المرارة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-20T08:33:29+03:00
2020-07-20T14:02:09+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
الديوان الملكي: خادم الحرمين يدخل مستشفى “الملك فيصل” جراء وجود التهاب في المرارة

كل الوطن – واس صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :
( بيان من الديوان الملكي )
دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392058

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