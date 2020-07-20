“سلامتك يا أبو فهد” يتصدر تويتر بالسعودية بعد نقل الملك سلمان للمستشفى

كل الوطن – الرياض: بعد إعلان الديوان الملكي السعودي نقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، تصدر وسم «سلامتك يا أبوفهد» قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع «تويتر» حول العالم، بينما جاء وسم «خادم الحرمين الشريفين» في المركز السادس عالميًا.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، فجر الاثنين، نقل الملك سلمان إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكر الديوان الملكي: «دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة».

وعلى «تويتر»، انهالت دعوات المغردين بالشفاء العاجل للملك سلمان، وقال حساب يحمل اسم «نجوى الشمري»: «خطاك السوء يا وجه الخيّر»، وقال حساب آخر يحمل اسم «وفا»: «اللهم ألبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، وأبعد الضر عنه، ووفقه وأعنه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، آمين».

وسرعان ما صعد هاشتاج «سلامتك يا أبوفهد» ليحتل صدارة قائمة الأعلى تدوينًا في المملكة، ثم في العالم، بعد صدور بيان الديوان الملكي بشأن صحة الملك سلمان.

وينادى الملك سلمان بين السعوديين بـ«أبوفهد» نسبة إلى أكبر أبنائه فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووالدته الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري.

وتوفي فهد بن سلمان، 25 يوليو 2001، إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 46 سنة.