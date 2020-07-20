الخارجية السعودية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت لحين خروج الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في بيان رسمي: “تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.

من جانبه غرد خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية قائلا:

يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي،وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 20, 2020

هذا وقد أعلن الديوان الملكي، أمس الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل “مستشفى الملك فيصل” التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

المصدر: وكالات