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الخارجية السعودية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-20T06:55:10+03:00
2020-07-20T13:58:29+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير20 يوليو 2020آخر تحديث : منذ 7 ساعات
الخارجية السعودية تعلن تأجيل زيارة الكاظمي إلى الرياض

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت لحين خروج الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز من المستشفى.

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في بيان رسمي: “تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.

من جانبه غرد خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى السعودية قائلا:

هذا وقد أعلن الديوان الملكي، أمس الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل “مستشفى الملك فيصل” التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392064

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