بعد تأجيل زيارته.. الكاظمي يطمئن على صحة الملك سلمان

كل الوطن – وكالات: أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تلقي الأخير “بتضامن وتفاعل أخوي” نبأ تعرض الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لوعكة صحية طارئة.

وذكر بيان حكومي، “مع وجود موعد مسبق لزيارة الكاظمي الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، تقرر تأجيل الزيارة الى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان”.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده في اتصال هاتفي مع ولي العهد محمد بن سلمان “تمنياته الحارة للملك سلمان بن عبد العزيز بموفور الصحة والسلامة وللشعب السعودي الشقيق دوام الازدهار والسلام”.

المصدر: RT