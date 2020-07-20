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وفاة لواء مصري بعد 24 ساعة من ترقيته (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وفاة لواء مصري بعد 24 ساعة من ترقيته (صورة)

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة اللواء مدحت السقا، مساعد وزير الداخلية المصري للأمن العام في سيناء، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية أثناء تأدية مهام عمله.

وأشارت وسائل الإعلام المصرية إلى أن اللواء المتوفي صدر بحقه قرار من وزير الداخلية بترقيته وكيلا لإدارة التحريات بالأمن العام.

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وأوضحت وسائل الإعلام أن اللواء مدحت السقا خدم في جنوب سيناء سنوات طويلة كمفتش للأمن العام، ثم مديرا لمباحث جنوب سيناء، ومساعدا لوزير الداخلية للأمن العام بسيناء، ثم وكيلا لإدارة التحريات بالأمن العام، حيث كان من المقرر أن يتسلم مهام وظيفته الجديدة خلال أيام.

اللواء مدحت السقا
اللواء مدحت السقا

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392072

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