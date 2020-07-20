خالد بن سلمان: “يمثل العراق بعداً استراتيجياً هاماً للمملكة والعكس”

كل الوطن – الرياض: أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع عن متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق مشيراً إلى أن البلدين يمثلان بعداً استراتيجياً لكليهما.

وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تنص على” يمثل العراق بعدًا استراتيجيًا هاماً للمملكة والعكس؛ لذلك كان طبيعيًا أن تحل الرياض محطةً أولى في جدول زيارات السيد مصطفى الكاظمي، وقد آثرت قيادة البلدين تأجيلها إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين حفظه الله من المستشفى لمنحها المكانة اللائقة التي تستحقها كزيارة دولة من الطراز الرفيع.