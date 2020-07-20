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بالفيديو.. سما المصري تطلق أول تعليق لها من داخل السجن بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-20T16:16:39+03:00
2020-07-20T16:17:10+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
بالفيديو.. سما المصري تطلق أول تعليق لها من داخل السجن بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

نشرت صحيفة “اليوم السابع” المصرية أول تعليق للراقصة سما المصري، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل محاكمتها لاتهامها في قضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور.

وقالت سما المصري في أول تصريح إعلامي لها، بعد ضبطها وصدور حكم بحبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وهي باكية: “أنا بعتذر للناس كلها على كل اللي حصل، أنا مكنش قصدي حاجة خالص من الفيديوهات دي، ولا كان عندي نية وحشة فيها خالص”.

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وتابعت: “كل اللي حصل أن أنا كنت فاكرة أني بعيش حياتي عادى جدا على السوشيال ميديا زي باقي الناس، مكنتش أعرف أن فيديو إن أنا بعوم فيه في حمام السباحة هيعملي مشاكل أوى كده، ويقول للناس متزعلوش مني، وجمهوري متزعلوش مني، وإن شاء الله ربنا يفكها عنى وعن كل واحد مضايق، وياريت تفضلوا فاكريني وشكرا”.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد استأنفت، اليوم الاثنين، محاكمة الراقصة سما المصري، في قضية التحريض على الفسق، والتي تحمل رقم 534 لسنة 2020، وتضم 5 فيديوهات مخلة بالآداب.

المصدر: اليوم السابع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392094

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