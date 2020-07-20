الملكة رانيا ثاني أجمل امرأة ملكيّة بعد الأميرة ديانا

كل الوطن – الرياض: كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن قائمة النساء الأكثر جمالاً في العائلات الملكية في العالم بحسب مقاييس النسبة الذهبية المعتمدة منذ آلاف العقود لدى اليونان القديمة، فاحتلت الأميرة الراحلة ديانا المركز الأول، تلتها الملكة رانيا العبدالله بالمركز الثاني، واحتلت أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي المركز الثالث، بينما حلت ميغان ماركل بالمركز الرابع،وكيت ميدلتون بالمركز الخامس.

قام الدكتور جوليان دي سيلفا أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية بلندن تحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية في العالم ووجد أن الأميرة الراحلة ديانا التي توفيت عام 1997 بحادث سيارة بأحد أنفاق باريس هي الأكثر جمالاً وجاذبية بعد أن حصلت على أعلى الدرجات في مقياس الجمال ضمن النسبة الذهبية للجمال المثالي التي ابتكرت لأول مرة في اليونان القديمة لتحديد الكمال المادي من خلال مقارنة القياسات والنسب والتناظر في ملامح الوجه ،ويكون الإنسان الأكثر جمالاُ هو الشخص الذي تتساوى فيه نسب مقاييس الجمال في الوجه.

وقد تم استخدام هذه الصيغة الرياضية من قبل ليوناردو دافينشي لتحديد شكل جسم الذكور المثالي فى عمله المشهور” رجل فيتروفيان” ومنذ ذلك الوقت اعتمد العلماء التعريف اليوناني القديم لمقاييس الجمال المثالي.

واليوم تم تطوير تقنية التعريف اليوناني القديم للجمال المثالي عبر رسم خرائط حاسوبية للوجه على يد طبيب وخبير التجميل الشهير جوليان دي سيلفا الذي استخدم التكنولوجيا في إعداد النسبة الذهبية لقائمة أجمل نساء العائلات الملكية في العالم ،وخلصت النسبة الذهبية المتطورة إلى اختيار أكثر نساء العائلات الملكية جمالاً في العالم بالقائمة التالية:

1-الأميرة ديانا أكثر نساء العائلات الملكية جمالاً في العالم- بنسبة 89.05

حققت الأميرة الراحلة ديانا أعلى الدرجات بمقاييس الجمال المثالي في شكل وجهها وأنفها وجبهتها وحاجبيها ،وحققت نسب جمال أقل بمنطقة الذقن والشفتين الرقيقتين .

2-الملكة رانيا العبد الله – ثاني أجمل نساء العائلات الملكية في العالم – بنسبة 88.9

قال طبيب التجميل الشهير جوليان دي سيلفا أن الملكة رانيا العبدالله، أجمل ملكة حية وأكثر إمرأة جذابة بشكل مذهل وثاني أجمل نساء العائلات الملكية في العالم بعد الأميرة الراحلة ديانا، مما يرفعها للمرتبة الأولى كأكثر الملكات الحيات جمالاً وجاذبية في العالم.

وقال دي سيلفا: “إن الملكة رانيا حصلت على أعلى الدرجات على الإطلاق كما هو واضح في خريطة مقاييس جمال وجهها التكنولوجية المميزة المذهلة خاصةً بمنطقة الذقن الكلاسيكي والشفتين والأنف والجبين.