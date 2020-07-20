النيابة السعودية تستدعي ذوي الطفلة لجين “أم رموش” بتهمة استغلالها بإعلانات ذات إيحاءات جنسية

كل الوطن – وكالات: استدعت النيابة العامة السعودية ذوي طفلة استغلها أهلها في الترويج لإعلانات تجارية غير مناسبة لسنها، مخصصة أصلا للمتزوجين وفيها إيحاءات جنسية.

كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يذكر أن النيابة العامة السعودية كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقا للمحظورات المبينة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

عاجل: النيابة العامة تستدعي ذوي طفلة قاموا باستغلالها في الإعلان بإعلانات غير مناسبة لعمرها. — Gorgeous (@Gorgeous_ew1) July 18, 2020

كما أن النيابة العامة سبق أن أكدت أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعا ونظاما، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.

وكشفت وسائل إعلام ومواقع سعودية أن النيابة العامة استدعت ذوي الطفلة بعد تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية لإجراء ‏التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.‏

وفور وصول الخبر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ الحديث عن الطفلة لجين حسن، الشهيرة بـ لجين أم رموش، بأنها الطفلة ‏المقصودة في الخبر، بعد قيام أهلها باستغلال حسابها على تطبيق “سناب شات” لعرض إعلانات لمنتجات جنسية.‏

وفوجئ متابعو الطفلة السعودية البريئة لجين حسن الشهيرة بـ لجين أم رموش، في الأيام الماضية، بإعلانات عن منتجات للبالغين لا ‏تتناسب على الإطلاق مع عمر ‏طفلة ما بين 12-13 سنة.‏

انتقادات عديدة تطال لجين حسن الشهيرة ب “ام رموش” بسبب استغلال اهلها في الترويج لأعلانات عن منتجات خاصة بالمتزوجين رغم صغر سنها وسن المتابعين لها عبر حسابها الخاص في السناب ! pic.twitter.com/1wL4hu056c — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 13, 2020

وطالت انتقادات عديدة أهل لجين أم رموش بسبب استغلالها في الإعلان لمنتجات خاصة بالمتزوجين، دون مراعاة لعمر ‏الطفلة ‏الصغيرة والأطفال الذين يتابعونها.‏

الطفلة لجين حسن، اشتهرت بلقب لجين أم رموش لجمال عينيها، وهي ظهرت كطفلة منذ عدة سنوات على تطبيق “سناب شات” ثم ‏اختفت، وعادت ‏للظهور مجددا ولكن بمظهر فتاة مراهقة تستخدم المكياج بشكل مفرط لتبدو أكبر من عمرها.‏

الحمدلله يا رب العقوبات لازم تكون وكيمه على كل شخص يستغل الاطفال لاغراض ماديه او اي كانت ، حرام عليهم والله — هيونكل (@Hunekluka) July 18, 2020

ولم تفصح لجين عن اسم عائلتها، ولا أي شيء يشير إليهم، البعض رجح أن العائلة وضعها المادي غير جيد، لذلك تستخدم ‏الطفلة ‏في سبيل الشهرة وجني الأموال، وكان الإعلان الأخير الخاص بالمتزوجين دليلا على ذلك.‏

اتمنى يتم معاقبة والديها المسؤلين عنها و منعها من الظهور في برامج التواصل طفله ما عاشت طفولتها مثل باقي الاطفال وهي بعمر الورد قاعده تتمكيج وتلبس لبس اكبر منها 🙂 — الورده السوداء 🖤🥀 (@j_okw9o) July 18, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر استدعاء ذوي طفلة لاستغلالهم إياها في إعلانات تجارية غير مناسبة لسنها.

احسن وان شاء الله يتم منعها من السوشيل ميديا عشان تعيش طفولتها اللي سلبوها اهلها منها عشان المادة — ＲＭ 13 (@aldon3z) July 18, 2020

وعلق أحد النشطاء على الخبر قائلا: “أحسن وان شاء الله يتم منعها من السوشيال ميديا عشان تعيش طفولتها اللي سلبوها أهلها منها ‏عشان المادة”.‏

المصدر:madapost