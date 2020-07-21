على مستوى العالم.. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 14.16 مليون والوفيات تفوق 597 ألفامطورو لقاح “إمبريال كوليدج” البريطاني خائفون من سلوك ترامب: لن نصنعه في أمريكا!اكتشاف 6 أنواع من “كوفيد-19” لكل منها أعراضهالمركز الوطني للطب البديل: “مسلوق الكمثرى” لا دليل على علاجه لـ كوفيد 19كورونا.. الصين تقر بدء تجارب لقاح على البشر بالتعاون مع شركة ألمانيةموسكو تنفي صحة اتهامات لندن بمحاولة سرقة أبحاث حول لقاح كوروناكورونا.. الهند تنظم أكبر عملية عزل في التاريخالسعودية.. 45 وفاة جراء كورونا خلال يوم واستقرار في الإصابات الجديدةالصحة السعودية: تسجيل 5488 حالة تعافي جديدةفيروس كورونا: فرض الحجر الصحي مجددا على ملايين الأشخاص وانتعاش الآمال بالتوصل قريبا إلى لقاح
بالفيديو.. المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 2020
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
رابط مختصر
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392135
مع د. فادي نصر وكيف نحمي أنفسنا من كورونا؟
على مدار الساعة
تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الاثنين
عضو شورى يقترح مراقبة الحسابات البنكية للمحلات والمنشآت
النيابة السعودية تستدعي ذوي الطفلة لجين “أم رموش” بتهمة استغلالها بإعلانات ذات...
الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير جازان يسلم مفاتيح 150 فيلا سكنية...
القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطيا
استعدادًا لموسم الحج :المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام يعقد اجتماع للجهات...
الملكة رانيا ثاني أجمل امرأة ملكيّة بعد الأميرة ديانا
ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند بفيديو مع زوجها على الشاطئ
محاكمة البشير بتهمة الانقلاب على حكومة السودان المنتخبة عام 1989
بالفيديو.. سما المصري تطلق أول تعليق لها من داخل السجن بعد أزمة...
السعودية.. البدء بإجراءات العزل المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام
خالد بن سلمان: “يمثل العراق بعداً استراتيجياً هاماً للمملكة والعكس”