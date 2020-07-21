إحالة منار سامي، فتاة “التيك توك”، لمحاكمة عاجلة

قرر المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الإثنين، إحالة منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة “التيك توك” لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح الإقتصادية بطنطا

وحددت المحكمة جلسة الأربعاء المقبل 22 يوليو لنظر القضية، حيث أحيلت المتهمة للمحكمة بتهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي حملت رقم ٢٣٣١ اداري كفر شكر المقيده برقم ١٢ جنح اقتصاديه كفر شكر

تقدم أحد المحامين ببلاغ اللنيابة العامة بالقليوبية يتهم فيه فتاة TikTok منار سامى بخيانة الأمانة، فى مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينها وبين موكله

ووفقا للبلاغ الذى حرره مينا ناجى المحامى والممثل القانوني لـ”أحمد.ك” المدعى، وحمل رقم 4029 سنة 2020، أن منار سامى حررت إيصال أمانة بمبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه لـ”أحمد.ك”، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ فى الموعد القانونى المحدد له، وماطلته في السداد، مما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها

وكانت الإدارة العامة للآداب، قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على المتهمة “منار سامي” لإذاعتها محتوى إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية

وشهدت جلسة تجديد حبس منار سامي أمام محكمة جنج كفر شكر مشادات بين أسرتها وأحد الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة، بعدما أصيبت بإغماء داخل القفص، ما أثار أسرتها التي اندفعت للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين حيث جرى السيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء بعد إبعاد والدتها ووالدها وشقيقها وشقيقتها فيما تحرر مذكرة بالواقعة