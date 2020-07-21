الفلفل الملون: يعزز صحة العظام العيون يخفض الكوليسترول يمنع السرطان

غالباً ما يتم استخدام الفلفل لإضافة نكهة وملمس إلى الأطباق المفضلة، ولكن يتم الاستمتاع بها كوجبة خفيفة أيضاً

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يأتي الفلفل بألوان مختلفة، بما في ذلك الأخضر والأصفر والبرتقالي والأحمر

إليك الفوائد الصحية لتناول الفلفل:

1. يساهم في صحة العظام

يحتوي الفلفل على القليل من فيتامين سي. هذا فيتامين ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة عظامك. بدون الكولاجين، يمكن للعظام والجلد والأوعية الدموية أن تفقد قوتها وما يحافظ عليها

2. يعزز صحة العين

تحتوي هذه الخضراوات على الكاروتينات، والتي يمكن أن تساعد في منع أمراض العيون، ويرجع سبب كون الكاروتينات مفيدة جداً للبصر إلى الضوء الأزرق. يمتص الكاروتينات، وهو نوع من الضوء الذي يضر العين بشدة. يمكن أن يساعد ذلك نظرك، ويمنعك من فقدانه، ويمنع التنكس البقعي في عينيك

3. يخفض الكولسترول

الكابسيسين هو مادة مغذية يمكن أن تساعد في خفض الكولسترول الضار في جسمك. يوجد في جميع الفلفل، لكن الفلفل الحار يحتوي على المزيد منه

يمكن أن تقلل هذه المغذيات من تصلب الشرايين وخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

4. يساعد على منع السرطان

الفلفل الأحمر يحتوي على كميات عالية من الليكوبين. هذه مادة مغذية تساعد على منع السرطان مثل سرطان البروستاتا وعنق الرحم والمثانة وسرطان البنكرياس

5. يعزز جهازك المناعي

غنى بفيتامين ج، لذا هو جيد لجهاز المناعة. في كوب واحد من الفلفل الأحمر، سوف تستهلك 157% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين ج

6. يعزز صحة القلب

عندما تلتهب الشرايين، يمكنك الإصابة بأمراض القلب أو السكري. لأن الفلفل يحتوي على كل من فيتامين ج وفيتامين ك، وهي خصائص مضادة للالتهابات، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة

يحتوي الفلفل أيضاً على مضادات الأكسدة التي تساهم في صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفلفل على فيتامين B6 وحمض الفوليك، وكلاهما يمكن أن يخفض مستويات الهوموسيستين. تزيد مستويات الهوموسيستين المرتفعة من خطر الإصابة بأمراض القلب