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الأمير خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام غداً

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
الأمير خالد الفيصل يسلم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام غداً

مكة المكرمة – واس: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يسلم غداً – بمشيئة الله تعالى – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية .

وسيتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة جرياً على العادة في كل عام .

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وتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها اتباع لما قام به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتم استبدال كسوة الكعبة المشرفة القديمة بالجديدة استعداداً لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392151

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