منتدى علماء أفريقيا: الملك سلمان خدم الأمة الإسلامية والعالم أجمع

كل الوطن – الرياض: قال رئيس منتدى علماء أفريقيا رئيس التجمع الثقافي الإسلامي الشيخ محمد الحافظ النحوي في بيان له : باسم كل العلماء والمشايخ والأئمة في منتدى علماء أفريقيا وفي التجمع الثقافي الإسلامي نسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويتمم عليه بالشفاء المبارك ويبقيه ذخرا للأمة الاسلامية.

وأضاف : إننا نعتبر من واجبنا جميعا الدعاء لقيادة المملكة العربية السعودية وذلك لما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن ولما تتطلع به من دور ريادي في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والعالم أجمع ، والله نسأل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين والأمة الاسلامية جمعاء ويديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار إنه ولي ذلك والقادر عليه.