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الرئيسية » محليات » بالفيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تستخدم أحدث وسائل التعقيم في اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا
بالفيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تستخدم أحدث وسائل التعقيم في اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا
2020-07-21T17:35:12+03:00
2020-07-21T17:36:37+03:00محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392168
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