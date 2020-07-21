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» » بالفيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تستخدم أحدث وسائل التعقيم في اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

بالفيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تستخدم أحدث وسائل التعقيم في اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-21T17:35:12+03:00
2020-07-21T17:36:37+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بالفيديو.. رئاسة شؤون الحرمين تستخدم أحدث وسائل التعقيم في اجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392168

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