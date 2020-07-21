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مستوطنون يقاضون الجيش الإسرائيلي لتعرضهم لإشعاعات خطيرة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
مستوطنون يقاضون الجيش الإسرائيلي لتعرضهم لإشعاعات خطيرة
 

كل الوطن- وكالات- سبتونيك :  كشفت صحيفة عبرية النقاب عن تعرض مستوطنات غلاف غزة لإشعاع خطير بسبب المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، أن مزارعين إسرائيليين من أحد كيبوتسات النقب الشمالي، رفعوا دعوى قضائية في المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع ضد الجيش الإسرائيلي، نتيجة تعرضهم للإشعاعات الضارة الناتجة عن “القبة الحديدية”.

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وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قام بطرد المزارعين من حقولهم في العام 2012 ، بدعوى تركيب أنظمة “القبة الحديدية” لصد القذائف والصواريخ من قطاع غزة تجاههم، وطالبوا بتعويض قدره 4.5 مليون شيكل (الشيكل يعادل 0.29 دولار تقريبا).

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعها المزارعون، أن الجيش الإسرائيلي طلب منهم عدم العمل في الحقول المحيطة بقواعد المنظومة الدفاعية “القبة الحديدية”، في عام 2017، وذلك بسبب الإشعاعات القوية المنبعثة من تلك المنظومة، ما يعني أنهم تعرضوا لإشعاعات خطيرة ضارة لعدة سنوات دون علمهم.

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القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض قذيفتين أطلقتا من قطاع غرة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392192

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