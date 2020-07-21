القبض على 6 أشخاص لتورطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء ، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .