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القبض على 6 أشخاص لتورطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-21T19:31:39+03:00
2020-07-21T19:33:48+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
القبض على 6 أشخاص لتورطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء ، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392202

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