القبض على 6 أشخاص لتورطهم بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها بمكة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن شرطة محافظة بحرة تمكنت – بفضل الله – من القبض على تشكيل عصابي مكون من ( 6 ) مواطنين، (أعمارهم في العقدين الرابع والخامس ) لتورطهم بسرقة (12) معدة ثقيلة وبيعها بعد تفكيكها إلى أجزاء ، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .
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