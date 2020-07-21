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مادة غذائية بسيطة تساعد على إنقاص الوزن

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
مادة غذائية بسيطة تساعد على إنقاص الوزن

كل الوطن- نوفوستي  :  أفاد خبير التغذية الإسباني أيتور سانشيز، في حديث لمجلة La Vanguardia، بأن تناول البيض في الوجبات الغذائية، يساعد على إنقاص الوزن.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا المنتج، لا يحتوي على أي خصائص لحرق الدهون، فإن إدراجه في النظام الغذائي، مرتبط بانخفاض معدلات زيادة الوزن والتخلص من السمنة.

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ووفقا لهذا الخبير، فإن زيادة تناول البروتين، خاصة من الأطعمة المغذية مثل البيض يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

وأشار الاختصاصي الإسباني، إلى أنه “بالتالي يتم تقليل السعرات الحرارية الإجمالية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392214

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