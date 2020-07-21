للمصرين :ست علامات تكشف الفرق بين لحوم الحمير والماشية

كل الوطن – مصراوى : انتشرت ظاهرة استخدام لحم الحمير في عدد من المطاعم الشهيرة، ومحلات بيع اللحوم، ويتم تقديمها على أنها لحوم بلدية، وكان آخرهم مطعم حواوشي شهير فى حلوان في العاصمة المصرية القاهرة.

وبات من المهم التعرف على نوع اللحم، حيث كشفت شيرين علي زكي الطبيبة البيطرية بمديرية الجيزة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بمصر، مجموعة من العلامات التي يمكن التفرقة من خلالها بين لحم الحمير والأبقار، كما نقلتها “مصراوي”:

– لون لحم الحمير أحمر داكن بني، ويميل للزرقة، عكس لحوم الماشية فتكون لونها أحمر وردي زهري.

– دهن لحم الحمير لا يتجمد أبدا ويكون جيلاتيني ويظل شكله هلامي ويكون لون الدهن أصفر نحاسي.

– أنسجة لحوم الحمير تكون جافة والألياف تكون قوية وتتقطع بصعوبة. والألياف هي الخطوط البيضاء التي تكون موجودة داخل اللحوم وشكلها طولي ومقسمة اللحمة.