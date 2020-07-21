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للاطمئنان على صحته …خادم الحرمين يتلقى اتصالات من أمير الكويت وملكي البحرين والأردن

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
للاطمئنان على صحته …خادم الحرمين يتلقى اتصالات من أمير الكويت وملكي البحرين والأردن
واس – الرياض  :   تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا أمس من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا أمس من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعياً الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لجلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا أمس من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- جلالته على مشاعره الأخوية الصادقة.
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392231

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