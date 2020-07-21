القدية: 700 مليون ريال لتشييد طرق وجسور

كل الوطن- متابعات- – الرياض: كشفت شركة القدية للاستثمار عن منحها عقد لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة بقيمة 700 مليون ريال لتشييد مصارف مياه الأمطار والطرق والجسور في موقع المشروع لمدة 3 سنوات، وذلك لتحقيق أهدافها الإنشائية وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية لانتشار جائحة كورونا (كوفيد -19).

وقال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: «على الرغم من الظروف غير المسبوقة التي نشهدها منذ مطلع العام الجاري 2020، نجحت القدية في الحفاظ على وتيرة عملها المعتاد دون التأثر بهذه الجائحة العالمية، حيث وقَّعت عقد التشييد الرئيسي الثاني لهذا العام، والذي يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها لتنفيذ المشروع، وستوفر هذه الطرق والجسور ومصارف مياه الأمطار سهولة الوصول إلى جميع مرافق ووجهات القدية بالهضبة السفلى، ما يتيح نقل مواد البناء والمعدات إلى مواقع التطوير المختلفة بالمشروع، ونتطلع إلى الإعلان عن المزيد من العقود الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام.»

يتضمن العقد تشييد 45 كيلومترًا من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول من الطريق السريع الرئيسي إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة، وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة الحركة والتشويق التي تضم مرافق سباق السيارات عالمية المستوى، ثم إلى مجمع الجولف والفروسية الذي يضم ملاعب كبيرة للبطولات العالمية، نهايةً بالمناطق والمرافق السكنية، وستقوم الشركة بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6.5 مليون متر مكعب من التربة مع إضافة ما يزيد عن 80 ألف متر مكعب من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلاً عن 1.2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق.

وقد بدأ العمل في الطرق والجسور بالمشروع خلال الشهر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف شهر مايو من عام 2023 . ولتحقيق ذلك، سيشارك فريق مكون من 1000 مهندس وفني وعامل في المشروع.