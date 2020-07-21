Super Food.. تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون والحماية من الأمراض

ولكن الأطعمة الخارقة ليست حلًا سريعًا ولا تعمل إذا كانت مقترنة بسوء التغذية وللحصول على أفضل النتائج، نحتاج إلى تناول الأطعمة الخارقة مع نظام غذائي مخصص وبرنامج تمارين رياضية.

السبانخ

السبانخ غنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الحديد والبوتاسيوم والبروتين والألياف ويعد السبانخ أكثر صحة إذا تم عصره أو تم طهيه وآخر شيء إذا تم تناوله نيئًا. وللحصول على أقصى استفادة منه، تناول كوبًا من السبانخ المعصور لتقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوى. للحصول على «سموذي» يساعد على فقدان الوزن نمزج كوبين من السبانخ مع كوب من الفاكهة، وبدائل حليب غير محلى في الخلاط.

بذور الشيا

هذه البذور الصغيرة لها قدرات غذائية مهمة للغاية. إنها تساعد الخصائص المعرفية وتعطي الكثير من الطاقة لبضع ساعات. وتحتوي ملعقة واحدة على 69 سعرة حرارية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدهون الصحية في قلب البذور، بالإضافة إلى 5.5 جرام من الألياف وتحتوي ملعقة صغيرة واحدة على كالسيوم أكثر من كوب من الحليب، وعلى أوميغا 3 أكثر من سمك السلمون، وعلى مضادات الأكسدة أكثر من التوت الأزرق. وبالتالي تعتبر إضافة لكل شيء من العصائر أو الحلويات.

التفاح مثالي للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية وهو غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تحارب الجذور الحرة، كما أنها غنية بالفيتامينات والألياف الغذائية التي تعزز الإحساس بالشبع. كما يؤمن قشر التفاح نسبة جيدة من الألياف، والتي يمكن أن تساعدك على تناول سعرات حرارية أقل خلال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على منع متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب مشاكل صحية أخرى مثل السمنة. لوجبة خفيفة سريعة ولذيذة يمكن تقطيع تفاحة متوسطة ورشها بالتوابل والقرفة، ثم نضعها في الميكروويف لمدة 1.5 دقيقة.

سمك السالمون

يحتوي 100 غرام من سمك السلمون على 155 سعرة حرارية و22 جرامًا من البروتين و7 جرام من الدهون مما يجعل السلمون الخيار الأمثل لتناول عشاء صحي. وللحصول على أقصى استفادة من سمك السلمون، يجب تناوله مرتين على الأقل في الأسبوع؛ فهو مفيد بشكل خاص لتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التوت الأزرق

يبين اللون الأزرق الداكن الذي يميز التوت الأزرق مدى غناه بمضادات الأكسدة لتجنب الجذور الحرة. كما أنه ممتاز لفقدان الوزن وذلك بفضل مزيج الألياف والماء الموجود في العنب البري. كما يساعد على الحماية من أنواع مختلفة من السرطان، ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والألياف، وهي ضرورية للحفاظ على النشاط والرشاقة يمكن إضافة التوت إلى العصائر والسلطات وأيضا إلى دقيق الشوفان.