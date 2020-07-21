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السماح بالدخول للعاصمة المقدسة حتى انتهاء موسم الحج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
السماح بالدخول للعاصمة المقدسة حتى انتهاء موسم الحج

كل الوطن – الرياض: أكد العميد طارق بن أحمد الغبان قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج أن الدخول للعاصمة المقدسة مسموح للجميع حتى انتهاء الحج، وأنه لن يتم منع من يرغب الدخول للعاصمة المقدسة، ولكن الدخول للمشاعر ممنوع ولن يسمح إلا للمصرح لهم.

وكانت وزارة الداخلية قد بينت أن تطبيق العقوبة سيكون على كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءً من الأحد الماضي الموافق 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

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وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته بأن رجال الأمن باشروا مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392242

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