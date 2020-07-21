اللواء محمد الحربي: لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية

كل الزطن – الرياض: شددت قيادة أمن الحج أنه لن يُسمح بدخول أي شخص محرم إلى المسجد الحرام عدا الحجاج الذين تم التصريح لهم بالحج ، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث لقيادات أمن الحج، الذي عقد بمقر مركز العمليات الموحد (911) بمكة المكرمة ، حيث استهل اللواء محمد بن وصل الحربي مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام كلمته باستعدادهم لحج هذا العام ، وقال : أن خطة أمن المسجد الحرام تقوم على أربعة محاور تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، بالإضافة إلى المحور الصحي الذي تم التركيز عليه هذا العام ، وأن أهل مكة المكرمة والمقيمين فيها عودونا على احترامهم لأنظمة الحج ، لذا فمن الضرورة الالتزام بالتعليمات التنظيمية التي وضعت لتحقيق الهدف السامي وهو سلامة الحجاج .

وأضاف اللواء محمد الحربي أنه تم من وضع آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، وذلك بتخصيص مسارات للحجاج من ساحتي المسجد الحرام الجنوبية والغربية، كما تم تحديد مسارات في صحن المطاف وأدوار المسعى المتكررة تضمن تطبيق الاحترازات والتدابير الإجرائية حفاظا على سلامة الحجاج .

وأوضح قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء علوش بن بندور الحربي، أن مهمات القوة يتمثل في متابعة الأمن في كافة أرجاء مكة المكرمة عبر مراكز الشرط، ومتابعة القضايا الجنائية وتقديم الجناة إلى الجهات المختصة، مبينا أن هناك 4 نقاط منع داخلية في الوادي الأخضر المؤدي إلى عرفات، وطريق صقر قريش، وطريق المعيصم، وطريق الملك خالد، تتولى عدم وصول أي مخالف لمنطقة المشاعر المقدسة. وقال : أن شرطة العاصمة المقدسة تقوم بتأمين حراسات أمنية على المحاجر الصحية ومساكن الحجاج ودعم العديد من اللجان الأمنية المرتبطة بمهام إمارة منطقة مكة المكرمة، ومنها لجنة مكافحة الظواهر السلبية، ولجنة إسكان الحجاج، ولجنة مكافحة السماسرة، ولجنة شكاوى الحجاج، ولجنة المفقودات ولجنة المجازر، كما أنه تم تكليف البحث والتحري بنشر فرق على أرض المشاعر المقدسة لرصد جميع الملاحظات التي تمس أمن الحج، داعيا الجميع إلى أهمية التقيد بالتعليمات والتنظيمات المنظمة لموسم حج هذا العام الاستثنائي.

كما قال قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج العميد طارق بن أحمد الغبان، أنه سيتم هذا العام تشغيل مركز القيادة والسيطرة بمنى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية، وأن خطة مركز القيادة والسيطرة تعتمد على 5 محاور تتمثل في المحور الأمني والمحور التنظيمي والمحور الرقابي وكذلك المحور التنسيقي والمحور الإنساني، كما أنه سيتم مراقبة ومتابعة الموقف الأمني بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على مدار الساعة من خلال توفير قاعدة موسعة من البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالجوانب الأمنية والمرورية، وبين الغبان أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الجهات الحكومية والخدمية والقيادات الميدانية لرفع مستوى منظومة العمل بالمركز. كما شدد على أنه لا يوجد تساهل مع كل من يخالف التعليمات والتنظيمات الخاصة بالحج، مهيبا بالجميع التقيد بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة والهادفة إلى تحقيق السلامة للجميع.

وفي سؤال لمراسل ” الرياض ” عن هل هناك منع من الدخول للعاصمة المقدسة في هذه الأيام ؟ وقد أجاب سعادة العميد طارق بن أحمد الغبان قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج قائلاً أن الدخول للعاصمة المقدسة مسموح للجميع حتى انتهاء الحج، وأنه لن يتم منع من يرغب الدخول للعاصمة المقدسة، ولكن الدخول للمشاعر ممنوع ولن يسمح إلا للمصرح لهم.

وقال قائد المهام الميدانية بقوات أمن المنشآت العميد ركن خالد بن محمد القرني، أن الاستعداد كان مبكرا لموسم الحج ووضع الخطط اللازمة لإنجاح المهمات الموكلة لقوة أمن المنشآت، علماً أنه تم وضع طوق أمني على طريق عرفات الدائري رقم 91 من الجهة الشمالية بداية من محاذاة مركز صحي رقم 41 وانتهاء بتقاطع طريق 88 لمنع دخول المخالفين لنظام الحج.

واضاف القرني أن القوة على استعداد تام للقيام بأي مهمات تسند إليها من قائد قوات أمن الحج، وأن هناك ضباط متواجدين على مدار الساعة بمركز القيادة والسيطرة لتمرير أي معلومة ترد لها مباشرة، كما توفر القوة الأمن والحماية الأمنية لبعض المواقع ذات الأهمية من دوائر حكومية وشركات المياه ومحطات الكهرباء.