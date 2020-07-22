الصحة تطلق دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: نشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية دليلاً شاملاً لإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19

وتضمن الدليل تعريف بالحالات التي تستدعي العزل المنزلي(تأكد الإصابة/ الإشتباه في الإصابة) حيث أكدت إلزامية العزل المنزلي لكل من تظهر عليه الأعراض الإصابة بفيروس كورونا

كما تطرق الدليل إلى أعراض كورنا ونصح بالتوجه مباشرةً إلى عيادات تطمن الأقرب إليك عند ظهور أي أعراض.

وذكر الدليل أن 80% من الأشخاص المصابين بكورونا تكون أعراضهم بسيطة أو بدون أعراض ويمكن بإذن الله تعافيهم في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى.

وأشتمل الدليل على عدة موضوعات من أبرزها” ماهو العزل المنزلي/ماذا عليك عمله خلال هذه الفترة/شروط العزل/متى تبدأ فترة العزل أو الحجر المنزلي ومتى تنتهي/ العناية الشخصية في العزل المنزلي وغيرها .

وأورد الدليل جملة من النصائح للمصابين خلال الحجر المنزلي ومنها” الالتزام بالهدوء والإستقرار النفسي لأهمية ذلك على قوة المناعة، إضافة إلى إستخدام أدوات خاصة وغسلها بالمياه، مع أفضلية إستخدام أدوات بلاستيكية إن أمكن ذلك، إلى جانب التهوية الجيدة للغرفة التي يستقر فيها المصاب خلال الحجر المنزلي وكذلك إرتداء الكمامة عند إستلام أي أغراض من أي شخص داخل المنزل الذي يرتدي هو الآخر الكمامة مع الالتزام بترك مسافة مترين بينهما، فيما يتم مسح مقابض الأبواب الموجودة في الغرفة بعد لمسها بأي معقم ”

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

ويمكن الإطلاع على الدليل عبر الرابط