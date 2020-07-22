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رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1441هـ

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-22T09:19:50+03:00
2020-07-22T12:27:44+03:00
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم حج 1441هـ

مكة المكرمة – واس: قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث تولي الرئاسة – ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة – كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً خاصاً.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392272

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