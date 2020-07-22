الإطاحة بتشكيل عصابي من 12 وافداً ارتكبوا 48 سرقة في الرياض

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كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392282
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