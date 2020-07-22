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أول فيديو عن ملء خزان “سد النهضة” في إثيوبيا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
أول فيديو عن ملء خزان “سد النهضة” في إثيوبيا

كل الوطن – وكالات: تداول نشطاء على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قالوا إنه من موقع “سد النهضة” الإثيوبي، يظهر المستوى الذي وصلت إليه تعبئة خزان السد.

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وتم تداول الفيديو تزامنا مع تأكيد أديس أبابا بدء الملء الأولي للسد، حيث ذكر مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده أنهت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار.

وقال زعماء إثيوبيا ومصر والسودان، مساء أمس الثلاثاء، إن الدول الثلاث اتفقت على استئناف المحادثات لكسر الجمود بخصوص خزان سد النهضة على النيل الأزرق.

فقد أكد سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا الذي ترأس القمة، أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات. وكتب على “تويتر”: “لا تزال المفاوضات الثلاثية على المسار الصحيح”.

فيما قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية: تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأفاد البيان الصادر عن مكتب آبي بأن إثيوبيا -التي تقول إنها بحاجة للسد لتوليد الكهرباء لشعبها- أنجزت بالفعل العام الأول من ملء خزان السد بفضل موسم الأمطار في المنطقة.

وأضاف البيان أن الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء. وذكر أن إثيوبيا ملتزمة بمفاوضات “متوازنة مربحة لجميع الأطراف” وتؤكد أن يعود النهر بالنفع على الدول الثلاث المعنية.

كما قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على استمراء المفاوضات الخاصة بملء سد النهضة. وكتب على “تويتر”: “كان اليوم لقاء مثمرا في القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة”، مضيفا: “تم التفاهم على مواصلة التفاوض للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392287

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