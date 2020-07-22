موقف مستفز.. آبى أحمد يهنئ الإثيوبيين بانتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

كل الوطن – وكالات: فى موقف مستفز، حرص آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، على تقديم التهنئة للإثيوبيين على انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، قد برر البدء بملء سد النهضة بزيادة نسبة الأمطار.

وفى وقت سابق، قال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة التى عقدت، أمس الثلاثاء، على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وفى وقت سابق، انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديوكونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة، والتى كانت برعاية السودان، وتأتى هذه القمة بحسب “سونا” بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.