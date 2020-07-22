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الإطاحة بتشكيل عصابي من 12 وافداً ارتكبوا 48 سرقة في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
الإطاحة بتشكيل عصابي من 12 وافداً ارتكبوا 48 سرقة في الرياض

كل الوطن – واس: صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضلٍ الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (اثني عشر وافداً ، من الجنسيتين الباكستانية والهندية)، لتورطهم بارتكاب (48) حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء (النظيم – والنسيم – والقيروان)، بلغت قيمتها (864,000) ريال، كما تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره (14,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392301

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