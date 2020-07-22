الإطاحة بتشكيل عصابي من 12 وافداً ارتكبوا 48 سرقة في الرياض

كل الوطن – واس: صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضلٍ الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (اثني عشر وافداً ، من الجنسيتين الباكستانية والهندية)، لتورطهم بارتكاب (48) حادثة تمثلت بسرقة البطاريات والقواطع النحاسية والمواد الكهربائية من غرف تشغيل أبراج شركات الاتصالات واللوحات الإرشادية الضوئية في أحياء (النظيم – والنسيم – والقيروان)، بلغت قيمتها (864,000) ريال، كما تم ضبط مستودع بحي الرمال شرق الرياض استخدموه لتخزين المسروقات، والعثور على جزء منها وتم استرداده، إضافةً إلى مبلغ مالي قدره (14,000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
متحدّث الصحّة: العودة بحذر أسهمت في انخفاض عدد الحالاتدراسة: فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويهدد الرجال بالعقمالصحة العالمية: انتشار فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية بات خارج السيطرةعلى مستوى العالم.. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 14.16 مليون والوفيات تفوق 597 ألفامطورو لقاح “إمبريال كوليدج” البريطاني خائفون من سلوك ترامب: لن نصنعه في أمريكا!اكتشاف 6 أنواع من “كوفيد-19” لكل منها أعراضهالمركز الوطني للطب البديل: “مسلوق الكمثرى” لا دليل على علاجه لـ كوفيد 19كورونا.. الصين تقر بدء تجارب لقاح على البشر بالتعاون مع شركة ألمانيةموسكو تنفي صحة اتهامات لندن بمحاولة سرقة أبحاث حول لقاح كوروناكورونا.. الهند تنظم أكبر عملية عزل في التاريخ