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تونس توقف خلية إرهابية خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تونس توقف خلية إرهابية خططت للاعتداء على منشآت ودوريات أمنية

كل الوطن – واس: تمكنت قوات الأمن التونسية من إيقاف خلية إرهابية نشطت بين عدد من المحافظات الداخلية خطط أفرادها للاعتداء على المنشآت و الدوريات الأمنية .

وأفادت مصادر أمنية تونسية، أن الخلية متكونة من خمسة أفراد من بينهم امرأة، و أن بعض عناصر الخلية فشلوا في الالتحاق بالعناصر الإرهابية الفارة بالجبال، ليشرعوا في تلقي تكوين صناعة المتفجرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النزاع.

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وأضافت المصادر، أن الخلية أسست مجموعة للتواصل السري و الآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيرة إلى إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية للبت في أمرهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392306

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