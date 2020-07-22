وزير الحج: المملكة حريصة على إقامة شعيرة الحج باتباع أعلى المعايير الصحية …. و تفقد مقار حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة – واس : أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن تكامل جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية. وشدد الدكتور بنتن خلال زيارته التفقدية أمس لمقر استقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام، بفندق الفوربوينت بالعاصمة المقدسة، شدد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل مامن شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدا أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله -، حريصة على إقامة شعيرة الحج، من خلال اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، لافتاً الانتباه إلى أنه أُعدت خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، التي ستنفذ بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن. واطلع الدكتور بنتن خلال الزيارة على التجهيزات المعدة في المدخل المخصص لاستقبالهم، وقاعة الاستقبال والغرف المجهزة لسكنهم. واستمع إلى شرح من مسؤولي الوزارة عن التجهيزات المعدة والمخصصة لاستقبال الحجاج وتسكينهم بدءا من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة بإذن الله.

عقب ذلك تفقد الدكتور محمد صالح بنتن المخيم الخاص بتواجد الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت في المخيم، واستمع إلى شرحٍ عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة، لتمكينهم من الوقوف عليه يوم التاسع من شهر ذي الحجة. بعد ذلك اطلع على ما جُهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام، كما اطلع على التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج حيث خصصت ثلاث عربات مساحة كل منها 40 قدما. إثر ذلك توجه وزير الحج والعمرة إلى مشعر منى واطلع على أحد الأبراج المخصصة لسكن الحجاج، حيث تفقد الخدمات المقدمة في الغرف وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام، وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج بإذن الله من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم. وفي نهاية الزيارة شاهد الدكتور بنتن عرضا مرئيًا للآلية الخاصة بتقديم الخدمات اللوجستية لطريقة تفويج حجاج بيت الله الحرام من مقر سكنهم إلى جسر الجمرات.