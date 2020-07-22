« وزارة الصحة»: تعافي 4000 حالة.. و2476 حالة كورونا

كل الوطن- فريق التحرير – متابعات : سجَّلت وزارة الصحة أمس 2476 حالة كورونا مؤكدة؛ ليصبح الإجمالي 255825 حالة، فيما سجلت 4000 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي حالات التعافي 207259 حالة بحمد الله. كما سجلت 34 حالة

وفاة؛

ليصبح إجمالي حالات الوفيات بكورونا 2557 حالة -رحمهم الله جميعًا-. وفي المملكة هناك استقرار وانخفاض في المنحنى لإصابات كرونا.

وحذَّرت الصحة من تداول أنباء عن تراجع كورونا، ومشددة على أنه لا بد من الرجوع للمصادر الرسمية، مشيرة إلى أن نشاط الفيروس لا يزال مستمرًّا في العالم.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا. كما ينبغي على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو لبس غطاء مُحكم على الأنف والفم. ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ إذ يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد، ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم، والمواعيد والحصول عليها.