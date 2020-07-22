خادم الحرمين يتلقى اتصالين من السيسي ومحمد بن زايد

كل الوطن – واس : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا أمس من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيًا أمس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.