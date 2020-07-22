رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث تولي الرئاسة – ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة – كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتماماً بالغين على مدار العام؛ وذلك امتداداً لاهتمام ورعاية ولاة الأمر-حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيماً خاصاً.
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