نقص فيتامين “A” يزيد احتمال الإصابة بالأمراض

كل الوطن – تيليبورت.رو : بينت نتائج دراسة علمية أجريت مؤخرا، ان نقص كمية فيتامين “A” في جسم الإنسان يزيد من احتمال اصابته بالأمراض.

بعد عملية التمثيل الغذائي وامتصاص هذا الفيتامين ينتج جسم الإنسان مستقلبا يساعد خلايا الجهاز المناعي في مقاومتها لأي مسبب للأمراض.

تجدر الاشارة الى أن فيتامين “A” موجود في المواد الغذائية النباتية والحيوانية المصدر. ويستوعب الجسم بسرعة فيتامين “A” الموجود في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني فورا، ولكن زيادة كميته في الجسم تسبب أيضا مشاكل لصحة الانسان. أما الفيتامين الموجود في المواد الغذائية النباتية المصدر فهو “بروفيتامين أيه” ( provitamin A) الذي يمكن أن يخزن في الجسم لفترة معينة دون أن يشكل خطورة على الصحة، ومع مرور الوقت يمكن تحويله عند الحاجة الى فيتامين “A”.

يوجد هذا الفيتامين في أغلب الخضراوات والفواكه الصفراء والحمراء والبرتقالية اللون مثل الجزر الأحمر والفلفل البلغاري الأحمر والطماطم واليقطين والمشمش والخوخ والبطيخ الأصفر والكرفس والسبانخ والبصل الأخضر والخس وغيرها.

المصدر: تيليبورت.رو