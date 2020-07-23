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د. عبدالمجيد الجلاَّل: حلُ أزمة اليمن بالاعتراف بدولة الجنوب العربي أولاً !

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: حلُ أزمة اليمن بالاعتراف بدولة الجنوب العربي أولاً !

المشهد اليمني يتعقد أكثر ، تتبعثر أدواته ، في صراعاتٍ مريرة ، وتظهر على سطح الأزمة ، وقائع مُستجدة ، وسلطة أمر واقع ، ينبغي أخذها في الحسبان ، عند التطرق ، إلى مشروع السلام اليمني القادم !

إذ أصبحت جماعة الحوثي ، سلطة أمر واقع ، والمجلس الانتقالي الجنوبي سلطة أمر واقع كذلك ، ما يشي ، بتغيير إجباري في المعادلات السياسية القائمة ، وإعادة في نمط التفكير السياسي القديم ، الذي لم يعد قائماً !

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قبل مواجهة الحوثيين ، ينبغي معالجة الإشكالات الخطيرة ، داخل نطاق الشرعية اليمنية بزعامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، وإحلال الوئام والتفاهم بين مفرداتها ، خاصة مع المجلس الانتقالي الجنوبي !

اتفاق الرياض ، حتى الآن ، لم ينجح في بلورة تفاهم مشترك بين طرفي الصراع ، وهناك محاولات سعودية حثيثة لرأب الصدع ، وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات ، لبلورة اتفاق جديد ، قد تصل به أطراف الشرعية ، إلى واقعٍ أفضل ، للسلام والوئام !
في تقديري ، أنَّ الشرعية اليمنية ، ينبغي أن تكون لها مقاربات جديدة ، بشأن حل الأزمة اليمنية ، خاصة في ظل تحول المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سلطة أمر واقع ، وإصراره على بسط نفوذه ، على المحافظات الجنوبية ، وإنشاء دولته الجنوبية المُستقلة أولاً ، وقبل أية مواقف أخرى .

حقيقةً ، استقلال الجنوب ، حق مشروع ، لشعبٍ عانى كثيراً من ويلات الصراع بين شمال اليمن وجنوبه ، وشكّلت حرب 94 مأساة يمنية ، كانت مرارتها وقسوتها أكثر ، على محافظات الجنوب ، ومن ثمَّ يبدو العقل والمنطق مع تطلعات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعادة تدشين دولتهم !

حل الأزمة اليمنية ، تتطلب مواقف براغماتية ، قد تُنهي الصراع القائم داخل مكونات الشرعية ، وتُمهد لإعادة بنائها ، وفق تفاهمات مُشتركة ، لتكون أكثر حضوراً ، وإيجابية ، في مواجهة جماعة الحوثي .

الاعتراف بدولة الجنوب العربي ، أولى خطوات الشرعية اليمنية ، التي ينبغي أن تتخذها ، كمبادرة رئيسة ، لمعالجة جذرية لأزمات اليمن !

والخطوة التالية ، للشرعية اليمنية ، في إعادة التعاون والتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، ودولة الجنوب العربي ، وبناء أجهزتها السياسية والأمنية والدفاعية ، لتقوية موقفها التفاوضي ، ومن ثمَّ الدخول مباشرة في تفاهمات شاملة مع جماعة الحوثي ، للوصول إلى حل سياسي دائم في شمال اليمن ، وفق أسس تضمن مشاركة الجميع في بناء الجمهورية اليمنية الجديدة ، إلى جانب دولة الجنوب العربي .

خلاصة القول ، كنتُ سابقاً أرى تأجيل النظر في مسألة إعلان دولة الجنوب العربي ، حتى يتم إنهاء الانقلاب الحوثي ، وعودة الشرعية اليمنية إلى صنعاء ، لكن تطورات المشهد اليمني ، وتعقيداته ، أسفرت عن تغيرات كبرى في سلسلة الأحداث ، وفي سلطة الأمر الواقع ، ما أدى إلى واقعٍ جديد ، على الساحة اليمنية، ومستجدات جديدة ، تؤخذ في حسبان المحلل والمراقب السياسي ، وعلى شرعية الرئيس هادي أن تقتنع بالخارطة اليمنية الجديدة إن أرادت إنهاء المأساة اليمنية .
والله من وراء القصد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392373

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