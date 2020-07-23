وكالة المسجد النبوي تدشن فيلما عالميا يؤرخ الجائحة

كل الوطن – الرياض: برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

دشن وكيل الرئيس العام لشوؤن المسجد النبوي الشيخ د. محمد بن أحمد الخضيري الفيلم الوثائقي العالمي ( لك الحمد ) والذي نفذته الوكالة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وذلك بعد إطلاق العرض التشويقي الخاص بالفيلم حيث أقيم حفل التدشين بالمدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف وذلك بحضور أصحاب الفضيلة والسعادة وعدد من الجهات المشاركة .

وقال د. الخضيري : كان لزاماً علينا نحن في وكالة شؤون المسجد النبوي أن نوثق هذه المرحلة وأن نحكي للأجيال ما حدث فيها فهذه المرحلة تم توثيقها عبر التقارير الإحصائية التي ترفع بشكل دوري إلى الجهات المختصة كذلك تم التوثيق عن طريق هذا الفيلم الوثائقي الذي يحكي الجهود التي قامت بها جميع الجهات المشاركة فلهم وافر الشكر والتقدير، مؤكداً على حرص واهتمام ومتابعة الرئيس العام سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للمسلمين أجمعين .

ويرصد الفيلم 73 يوماً من تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي بسبب جائحة كورونا كما يرصد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وآثار الجائحة .

حيث خرج الفيلم باللغة العربية وترجم إلى اللغة الإنجليزية مع نشيد بعنوان ( لك الحمد عادت إلينا الحياة ) واستعرض الفيلم في 13 دقيقة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية من قرارات وإجراءات لإغلاق المسجد النبوي ومرور شهر رجب وشعبان ورمضان ودخول العيد ومشاعر أهل المدينة بعد فتح الأبواب وإبراز اللحظات الأولى لدخول المصلين ومشاعرهم ، وتم تصوير الفيلم في 7 أيام على مرحلتين الأولى في العشر الآواخر من رمضان والثانية في 8 من شوال يوم فتح الأبواب ورجوع المصلين.