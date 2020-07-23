لحظة نقل أمير الكويت إلى الطائرة الطبية المتجهة لأمريكا (فيديو)

كل الوطن – وكالات: تداول مغردون على “تويتر” فيديو يوثق لحظة نقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سيارة إسعاف من إحدى المستشفيات إلى طائرة مجهزة طبيا لتقله إلى الولايات المتحدة.

موكب صاحب السمو لحظة وصوله للطائرة الطبية الخاصه



نستودعك الله الذي لاتضيع ودائعه ياصاحب القلب الحنون 💔💔💔#صباح_الأحمد #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/TGn9mrC9Vy — 🇰🇼الرحال محمد الميموني🇰🇼 (@travelers_gulf) July 23, 2020

وغادر أمير الكويت، البالغ من العمر 91 عاما، فجر اليوم الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، إن أمير الكويت أجرى يوم الأحد عملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

وفي سبتمبر الماضي، أجرى أمير الكويت فحوصات طبية خلال زيارة للولايات المتحدة، وأعلن البيت الأبيض آنذاك، أن اجتماع الأمير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم تأجيله.