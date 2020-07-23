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السعودية تعلن فتح المنافذ البرية مع دولتين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
السعودية تعلن فتح المنافذ البرية مع دولتين

كل الوطن – وكالات: أعلنت سفارتا السعودية لدى كل من الكويت والبحرين، عن إعادة فتح المنافذ البرية السعودية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم إلى البلاد.
وقالت سفارة السعودية لدى الكويت: “يسر السفارة أن تعلن عن فتح المنافذ البرية لعودة المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم (زوج، زوجة، أبناء، والدين) لأرض الوطن بدون تصريح مسبق، ابتداءً من اليوم، وكذلك لمرافقيهم من العمالة المنزلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها”.

كما قالت سفارة المملكة لدى البحرين: “ابتداء من اليوم الخميس، تود السفارة بالمنامة أن تعلن عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، بدون تصريح مسبق، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالمملكة”.

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وأضافت: “تود السفارة في المنامة إحاطة المواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي (ترانزيت)، بأنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في مملكة البحرين، ومن ذلك الحجر الصحي (لمدة 10 أيام)، ولذلك جرى التنويه، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية”.

المصدر: سبق

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=392386

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